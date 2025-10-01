O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira. A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti será divulgada nesta quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Na última convocação, para os jogos contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa, Andreas Pereira foi chamado no lugar de Kaio Jorge, que acabou sendo desconvocado devido a uma lesão muscular sofrida na partida contra o Chile.

Agora, com sequência de jogos pelo Palmeiras, o camisa 8 vem se destacando e espera ser novamente chamado para integrar o grupo durante toda a pausa da Data Fifa.

Início no Palmeiras

Andreas Pereira teve um começo de trajetória promissor no Palmeiras desde que foi anunciado no dia 29 de agosto. Em cinco partidas, sendo três como titular, o meio-campista já contribuiu com dois gols e uma assistência, mantendo uma média de 90 minutos para participar diretamente de um gol. Além disso, criou uma grande chance, acertou 79% dos passes e realizou 8 passes decisivos, mostrando participação ativa na criação ofensiva da equipe.

No aspecto defensivo, Andreas também se destacou, com 15 bolas recuperadas, 4 desarmes e 1.4 passes longos certos por jogo. Apesar de ter apenas 38% de eficiência nos duelos, ele finalizou sete vezes, sendo três no gol, e sofreu duas faltas. Esses números refletem uma adaptação rápida e uma presença relevante tanto na armação quanto na pressão defensiva do Palmeiras, culminando em uma nota de 7,30 pelo Sofascore.

No Palmeiras, Andreas Pereira tem se destacado não apenas pelos números, mas também pela inteligência tática em campo. O meio-campista demonstra capacidade de se adaptar às situações de jogo, perceber os espaços e ajustar sua posição para facilitar a circulação da bola e a criação de jogadas. Essa visão e leitura de jogo chamaram a atenção do técnico Abel Ferreira.

— O Andreas é um jogador extremamente inteligente. Muitas vezes, o adversário o encaixotou, fez uma marcação dupla. Ele veio falar comigo: 'Mister, estou ali, não estou conseguindo dar a linha de passe, vou ter que baixar mais um pouco'. Jogar futebol, muitas vezes, é exatamente isso: se desmarcar para onde não tem ninguém e tocar para quem está livre. E ele é um jogador exímio nisso — disse Abel Ferreira em entrevista recente.

Andreas Pereiras na Seleção Brasileira

Andreas Pereira, na Seleção Brasileira, disputou 10 jogos, sendo titular em apenas um. Marcou dois gols e precisou, em média, de 118 minutos para participar diretamente de um gol. Criou duas grandes chances, realizou seis passes decisivos e finalizou seis vezes, sendo quatro delas no gol, mostrando contribuição tanto na finalização quanto na criação de jogadas.

Defensivamente, Andreas somou 12 bolas recuperadas, cinco desarmes e acertou 78% dos passes, incluindo 0,7 passes longos certos por jogo. Sofreu três faltas e teve 37% de eficiência nos duelos, resultando em uma nota 6,90 pelo Sofascore, evidenciando um equilíbrio entre defesa e ataque durante suas atuações.