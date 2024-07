Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras contou com o retorno de Richard Ríos contra o Fluminense, na última quarta-feira (26), após o volante passar por cerca de uma semana "sabática" desde a final da Copa América, entre Colômbia e Argentina. O Verdão entendeu que o jogador precisava de um período de descanso, encarou a situação com normalidade e acatou solicitação do meio-campista.

A iniciativa partiu do próprio Richard Ríos, que pediu ao Palmeiras para viajar à Colômbia com a intenção de passar alguns dias com a família, segundo o que apurou o Lance!. Os familiares do atleta não conseguiram tirar o visto norte-americano a tempo para acompanhá-lo nos Estados Unidos, sede da Copa América.

Richard Ríos em ação contra o Fluminense; meia entrou na vaga de Aníbal Moreno, no segundo tempo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O volante passou a ser desfalque do Verdão na partida contra o Vasco, em 13 de junho. Ele atuou em todos os seis jogos da Colômbia na Copa América e disputou a final diante da Argentina no dia 14 de julho.

Richard Ríos, então, viajou para seu país, voltou ao Brasil no último final de semana se reapresentou ao Palmeiras no dia 22 de julho, segunda-feira, oito dias após a final.

Ele ficou indisponível na derrota para o Botafogo e na vitória sobre o Cruzeiro, retornando diante do Fluminense. O clube alviverde entende que nenhum dos resultados teve relação direta com a ausência ou presença do meio-campista.

Planejamento do Palmeiras conta com Ríos

O Palmeiras terá uma agenda de jogos intensa em agosto, com decisões da Copa do Brasil e Libertadores, além de partidas difíceis pelo Brasileirão. E Ríos está nos planos para ser utilizado, mesmo não sendo titular absoluto. A sequência exigirá grande desgaste físico, possibilitando revezamentos na equipe.

Richard Ríos, inclusive, tem sido alvo de diversas especulações de gigantes europeus, que estariam interessados em tirá-lo do Palmeiras. Contudo, até o momento, não houve proposta oficial apresentada, e o Alviverde dificilmente aceitará vendê-lo nesta janela. O plano é segurar os atletas até a disputa do Super Mundial, na metade de 2025.