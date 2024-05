Palmeiras e Chelsea se acertam por Estêvão e venda chega aos R$ 350 milhões

Estêvão será reforço do Chelsea (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 09:54 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Chelsea superaram os entraves por metas e chegaram a acordo por Estêvão. Segundo o portal "ge", os clubes discutem apenas os últimos detalhes para assinar o contrato em definitivo pelo acatante de 17 anos. A venda deve chegar a 60 milhões de euros (R$ 350 milhões).



O Verdão ficará com 70% do valor do negócio - ou seja, R$ 245 milhões -, enquanto os outros 30% pertecem ao jogador e sua família (R$ 105 milhões). Estêvão só poderá se transferir aos Blues quando completar 18 anos, em abril de 2025; contudo, o Palmeiras garantiu que o atacante ficará no clube até a disputa do "Super Mundial", entre junho e julho do ano que vem.

Ainda há alguns termos no contrato a serem acertados, por isso não houve a conclusão do negócio. No entanto, há o entendimento mútuo de que os detalhes faltantes não irão atrapalhar a transferência, já dada com acertado.

Enquanto isso, Estêvão diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gol do camisa 41.

Estêvao deixará o Palmeiras para se juntar ao Chelsea em após o Mundial de 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

