Piquerez treina antes de jogo contra o Vasco; veja provável escalação do Palmeiras

O Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Vasco. As equipes se enfrentam na quarta-feira (1º) no Allianz Parque. Entre uma das principais novidades, está a presença de Piquerez treinando normalmente com o restante do elenco.

Contra o Bahia no final de semana, o jogador sofreu um trauma no joelho direito. Lucas Evangelista, que também saiu machucado, passou por exames complementares que constataram uma lesão tendínea na coxa direita e será submetido a uma cirurgia.

O Verdão, que tem 49 pontos, precisa voltar a vencer para diminuir a distância para o líder Flamengo, que está cinco pontos à frente.

Um novo tropeço pode fazer com que o Rubro-Negro dispare na ponta da tabela. Caso conquiste os três pontos diante de sua torcida, o Palmeiras pode até assumir a vice-liderança, que pertence ao Cruzeiro, que tem um ponto a mais.

(Foto: Divulgação/ Palmeiras)

Vitor Roque projetou a partida

Destaque no Palmeiras, Vitor Roque comentou sobre a expectativa para a partida. Para ele, a equipe entende que é um jogo complicado, mas aposta no apoio da torcida.

- Sabemos que será um jogo muito difícil contra o Vasco, é um time que vem em uma crescente muito boa também com o (técnico Fernando) Diniz. Trabalhamos com muita humildade esse pouco tempo que tivemos e vamos contar com o apoio da nossa torcida também, que vai ser muito importante - disse.

Contra o Vasco, equipe na qual as torcidas mantêm boa relação, já são 13 jogos invictos. A última derrota aconteceu em 2015. Ou seja, mais de dez anos de invencibilidade contra os cariocas.

Veja a provável escalação do Palmeiras

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Piquerez); Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.