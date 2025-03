Torcida do Corinthians vibra com lance de Matheuzinho contra o Palmeiras

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (16), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O duelo começou com o Verdão no ataque, com mais posse de bola e ações ofensivas. Em uma delas, Matheuzinho foi considerado um herói pela Fiel.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Aos 12 minutos, em boa triangulação palmeirense, Estêvão invadiu a área pela linha de fundo e cruzou na área. Hugo Souza espalmou para dentro da área. Raphael Veiga chegou finalizando e o lateral Matheuzinho afastou a bola em cima da linha. No rebote, Emiliano Martínez foi bloqueado.

Nas redes sociais, os torcedores do Corinthians comemoraram muito a ação do lateral-direito. A Fiel considerou o lance como um "gol", pois se o Palmeiras saísse na frente naquele momento, no início da primeira etapa, uma moral baixa da equipe poderia prejudicar o Timão no restante da partida.

continua após a publicidade

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Verdão teve mais oportunidades na primeira etapa da decisão, em uma delas, Matheuzinho se destacou (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a reação da Fiel

Torcida única

Se nas redes sociais a Fiel se manifestou, no Allianz Parque o sentimento foi oposto. O duelo tem a presença somente de torcedores do Palmeiras. Por determinação do Ministério Público de São Paulo que vigora desde 2016, os clássicos realizados entre as equipes da capital paulista são feitos com torcida única.

➡️Torcida do Corinthians apoia time no CT antes de decisão do Paulistão

O Timão tem a melhor campanha da classificação geral do Paulistão e por isso decide o Paulistão na Neo Química Arena. A partida está marcada para o dia 27 de março, quinta-feira, após o final da Data Fifa.