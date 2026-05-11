Lance anulado em jogo do Palmeiras teve marcação semelhante no Brasileirão
Alviverde questiona anulação de gol do zagueiro Bruno Fuchs no empate por 1 a 1 com o Remo
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O Palmeiras mantém a insatisfação nos bastidores e questiona a anulação do gol marcado por Bruno Fuchs nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Remo, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O gol marcado pelo Palmeiras, que garantiria a vitória fora de casa, foi anulado pela arbitragem após revisão no VAR. A decisão apontou toque de mão do atacante Flaco López na origem da jogada.
— Visualizei aqui. É a partir desse toque que a bola sobra para o jogador de branco (Bruno Fuchs) fazer o gol. Estou anulando o gol por mão sancionável — afirma o árbitro Rafael Rodrigo Klein em áudio divulgado pela CBF.
Em fevereiro, um lance semelhante também terminou anulado após revisão do VAR na partida entre Atlético-MG e Remo, disputada na Arena MRV. Na jogada, a bola desviou no braço de João Pedro durante disputa com a defesa atleticana antes de sobrar na entrada da área.
Na sequência, outro jogador do Remo acionou um companheiro já próximo da marca do pênalti, que completou para o fundo das redes. Diferentemente do ocorrido no empate do Palmeiras, o toque no braço não aconteceu no momento da assistência direta para o gol. Ainda assim, a arbitragem invalidou o lance após a revisão identificar irregularidade no toque de mão.
Diretoria alviverde aponta erro grave
De acordo com apuração da reportagem do Lance!, a diretoria do Palmeiras considera "gravíssima" a anulação do gol marcado por Bruno Fuchs. O clube pretende ampliar as reclamações feitas pelo diretor Anderson Barros ao fim da partida em reunião marcada para esta segunda-feira com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Entre os principais questionamentos estão a falta de critério em decisões recentes da arbitragem e a avaliação interna de que o Palmeiras tem sido prejudicado ao longo da competição.
— É inadmissível uma situação como essa. Precisamos de providências urgentes. Não adianta só nós aceitarmos as determinações, e erros como esses serem cometidos. A regra é simples: se eles tivessem algum tipo de dúvida, que tomassem o tempo para tomar a decisão. Muito complicado isso. Vamos continuar, mas não vamos deixar passar quando uma situação dessa acontecer — disse Anderson Barros.
Palmeiras no Brasileirão
Com o empate fora de casa, o Palmeiras chegou aos 34 pontos e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, com quatro de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado e com uma partida a menos. As equipes se enfrentam no próximo dia 23, no Maracanã, em um dos últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo.
Para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contará com o retorno de Abel Ferreira. O treinador cumpriu seu último jogo de suspensão diante do Remo e estará à beira do gramado no confronto com o Cruzeiro, na Arena Barueri, no próximo fim de semana.
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