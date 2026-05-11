O Palmeiras mantém a insatisfação nos bastidores e questiona a anulação do gol marcado por Bruno Fuchs nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Remo, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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+ Palmeiras vê 'erro gravíssimo' e promete ampliar cobranças à CBF por arbitragem

O gol marcado pelo Palmeiras, que garantiria a vitória fora de casa, foi anulado pela arbitragem após revisão no VAR. A decisão apontou toque de mão do atacante Flaco López na origem da jogada.

— Visualizei aqui. É a partir desse toque que a bola sobra para o jogador de branco (Bruno Fuchs) fazer o gol. Estou anulando o gol por mão sancionável — afirma o árbitro Rafael Rodrigo Klein em áudio divulgado pela CBF.

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Em fevereiro, um lance semelhante também terminou anulado após revisão do VAR na partida entre Atlético-MG e Remo, disputada na Arena MRV. Na jogada, a bola desviou no braço de João Pedro durante disputa com a defesa atleticana antes de sobrar na entrada da área.

Na sequência, outro jogador do Remo acionou um companheiro já próximo da marca do pênalti, que completou para o fundo das redes. Diferentemente do ocorrido no empate do Palmeiras, o toque no braço não aconteceu no momento da assistência direta para o gol. Ainda assim, a arbitragem invalidou o lance após a revisão identificar irregularidade no toque de mão.

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Diretoria alviverde aponta erro grave

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, a diretoria do Palmeiras considera "gravíssima" a anulação do gol marcado por Bruno Fuchs. O clube pretende ampliar as reclamações feitas pelo diretor Anderson Barros ao fim da partida em reunião marcada para esta segunda-feira com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entre os principais questionamentos estão a falta de critério em decisões recentes da arbitragem e a avaliação interna de que o Palmeiras tem sido prejudicado ao longo da competição.

— É inadmissível uma situação como essa. Precisamos de providências urgentes. Não adianta só nós aceitarmos as determinações, e erros como esses serem cometidos. A regra é simples: se eles tivessem algum tipo de dúvida, que tomassem o tempo para tomar a decisão. Muito complicado isso. Vamos continuar, mas não vamos deixar passar quando uma situação dessa acontecer — disse Anderson Barros.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras TV)

Palmeiras no Brasileirão

Com o empate fora de casa, o Palmeiras chegou aos 34 pontos e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, com quatro de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado e com uma partida a menos. As equipes se enfrentam no próximo dia 23, no Maracanã, em um dos últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contará com o retorno de Abel Ferreira. O treinador cumpriu seu último jogo de suspensão diante do Remo e estará à beira do gramado no confronto com o Cruzeiro, na Arena Barueri, no próximo fim de semana.

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