Jogador do Palmeiras ganha destaque na torcida depois de tropeço: 'Diz muito'

O Palmeiras empatou com o Remo por 1 a 1, na noite deste domingo (10), em jogo válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, um jogador do Alviverde ganhou destaque com a torcida mesmo diante do tropeço.

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O time da casa abriu o marcador com Alef Manga com apenas um minuto de jogo. Depois, o Palmeiras empatou com Sosa, ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, o time paulista ainda teve um gol marcado por Bruno Fuchs anulado.

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Nas redes sociais, o goleiro Carlos Miguel foi muito exaltado por torcedores do Palmeiras mesmo com o tropeço. O arqueiro fez defesas importantes e impediu a derrota da equipe comandada por Abel Ferreira. Veja os comentários abaixo:

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Palmeiras empatou com o Remo no Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o goleiro

Como foi o jogo do Palmeiras

O Remo precisou de apenas um minuto de jogo para abrir o marcador no Mangueirão, com Alef Manga, que foi às redes após bom passe de Yago Pikachu para bater cruzado. O jogo continuou movimentado, com chances dos dois lados, mas o Palmeiras cresceu e assustou o goleiro adversário duas vezes em poucos minutos: com Sosa e Flaco. Aos 23, no entanto, veio o gol de empate, justamente com o paraguaio, que aproveitou assistência de Allan. Jhon Arias teve atuação discreta no Palmeiras.

No segundo tempo, o jogo continuou bem movimentado, com o Verdão buscando a virada, enquanto o Remo tentava não sofrer mais uma derrota em casa. Enquanto isso, na metade, Zé Ricardo deixou o time mandante com um a menos graças a uma entrada dura em Andreas Pereira. Nos acréscimos, o Palmeiras ainda conseguiu a virada com Bruno Fuchs, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada e o gol foi anulado.

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