Palmeiras confirma trauma na região lombar de Andreas Pereira e descarta cirurgia

O Palmeiras comunicou, no início da tarde desta segunda-feira, que Andreas Pereira sofreu um trauma na região lombar durante o empate por 1 a 1 com o Remo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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O meio-campista, no entanto, não sofreu fratura no local, o que tende a encurtar o processo de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP), segundo apuração da reportagem do Lance!. Não será necessário procedimento cirúrgico para a recuperação.

Durante o segundo tempo da partida contra o Remo, Andreas Pereira sofreu uma forte entrada de Zé Ricardo nas costas. Inicialmente, o atleta adversário foi advertido com amarelo, mas, após revisão da arbitragem no VAR, a punição foi alterada para cartão vermelho.

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Devido à intensidade da jogada, Andreas Pereira precisou ser substituído ainda na segunda etapa. A comissão técnica optou pela entrada de Lucas Evangelista.

— O meio-campista Andreas Pereira, substituído na última partida após sofrer uma pancada nas costas, passou por exames e teve diagnosticado um trauma na região lombar, descartando uma fratura — publicou o clube.

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Com o empate em Belém, o Palmeiras chegou aos 34 pontos após 15 rodadas e segue na liderança do Campeonato Brasileiro, quatro à frente do Flamengo, que tem uma partida a menos.

Na próxima quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Jacuipense, às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, vitória por 3 a 0 no Allianz Parque.

O meio-campista Andreas Pereira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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