Abel é sincero sobre seca de gols de Flaco no Palmeiras: 'Esqueceu de fazer o que estava fazendo'

A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viu a taça do torneio ficar mais longe, já que está a quatro pontos do líder Flamengo. Na boa arrancada que o Verdão teve no segundo semestre, muito se deve a Flaco López e Vitor Roque, que formaram a dupla mais letal do futebol nacional. No entanto, o ataque vem passando em branco.

O atacante argentino chegou ao nono jogo sem balançar as redes. A última vez foi contra o RB Bragantino, no dia 15 de outubro, na goleada por 5 a 1, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira avisou que falará com o jogador sobre o assunto.

- Normal, mas é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, porque acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr pra frente, está correndo pra trás. Correr pra trás temos o Mauricio, o Facundo, porque ele é centroavante, não é meia-armador. É normal, poderia passar ao Roque, mas enfim. O treinador tem a tática, a técnica, mas as decisões são dos jogadores - disse o treinador.

O lance que o treinador se referiu durante a coletiva de imprensa ocorreu no final do empate sem gols com o Fluminense. Após contra-ataque, Flaco López arriscou o chute em cima do zagueiro adversário, enquanto Vitor Roque aparecia livre dentro da área.

Flaco López vive, neste momento, sua maior seca em 2025, ainda que seja sua temporada mais goleadora pelo clube alviverde, com 23 gols marcados. Neste ano, o argentino viveu seu maior jejum de gols entre o fim de junho e julho, quando passou em branco por seis partidas do Verdão.

