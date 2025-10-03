Pendurados passam em branco, e Palmeiras deve ter time completo para o Choque-Rei

Diante do Vasco pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou em campo com seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos, mas conseguiu sair ileso para não perder nenhuma peça importante para o duelo contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada da competição.

Os jogadores que têm duas advertências são o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Piquerez, o meio-campista Emiliano Martínez e os atacantes Vitor Roque e Facundo Torres. Todos estarão à disposição de Abel Ferreira para o Choque-Rei, mas apenas quatro como titulares, como tem acontecido. Na comissão técnica, o auxiliar Vitor Castanheira também está pendurado.

Além deles, Lucas Evangelista também tem dois cartões, mas está fora do restante da temporada por ter rompido o tendão do musculo posterior da coxa direita e passou por cirurgia. O atacante Paulinho é a outra baixa do Palmeiras também por questões físicas, e Khellven está em tratamento por um trauma no pé e ainda é dúvida para o clássico paulista.

O lateral-direito foi desfalque nos dois últimos jogos do Verdão, contra Bahia e Vasco, mas está em processo de evolução. Caso não tenha condições de jogo, Giay deve permanecer no time titular.

O Palmeiras precisa fazer um bom clássico para tentar sair com a vitória para colar no líder Flamengo. Um tropeço pode atrapalhar os planos da equipe paulista na briga pelo título ao final da competição.

