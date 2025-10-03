menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Pendurados passam em branco, e Palmeiras deve ter time completo para o Choque-Rei

Abel Ferreira vive expectativa de contar com todo o elenco para o clássico de domingo, no Morumbis

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 03/10/2025
04:30
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem camera(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Diante do Vasco pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou em campo com seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos, mas conseguiu sair ileso para não perder nenhuma peça importante para o duelo contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️ Em alta na temporada, Palmeiras de Abel Ferreira é o segundo time mais jovem da Série A

Os jogadores que têm duas advertências são o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Piquerez, o meio-campista Emiliano Martínez e os atacantes Vitor Roque e Facundo Torres. Todos estarão à disposição de Abel Ferreira para o Choque-Rei, mas apenas quatro como titulares, como tem acontecido. Na comissão técnica, o auxiliar Vitor Castanheira também está pendurado.

Além deles, Lucas Evangelista também tem dois cartões, mas está fora do restante da temporada por ter rompido o tendão do musculo posterior da coxa direita e passou por cirurgia. O atacante Paulinho é a outra baixa do Palmeiras também por questões físicas, e Khellven está em tratamento por um trauma no pé e ainda é dúvida para o clássico paulista.

continua após a publicidade

O lateral-direito foi desfalque nos dois últimos jogos do Verdão, contra Bahia e Vasco, mas está em processo de evolução. Caso não tenha condições de jogo, Giay deve permanecer no time titular.

O Palmeiras precisa fazer um bom clássico para tentar sair com a vitória para colar no líder Flamengo. Um tropeço pode atrapalhar os planos da equipe paulista na briga pelo título ao final da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogadores do Palmeiras
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias