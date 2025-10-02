O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (2), na Academia de Futebol, após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Liderada por Abel Ferreira, a equipe iniciou a preparação para o clássico com o São Paulo, marcado para às 16h de domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Em alta na temporada, Palmeiras de Abel Ferreira é o segundo time mais jovem da Série A

Como de costume, os jogadores que permaneceram por mais de 45 minutos em campo no duelo seguiram o cronograma regenerativo nas salas de musculação, recovery e neurociência da Academia. Os demais fizeram um treino técnico com um trabalho específico no último terço e jogos em campo reduzido de quatro contra quatro.

Autor de dois gols e uma assistência na vitória desta quarta-feira, o atacante Flaco López é o artilheiro da equipe nesta temporada, com 21 gols marcados. Ele divide méritos da boa fase com a equipe.

continua após a publicidade

- É muito especial para mim. A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito bom pra mim pessoalmente, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras que refletem no trabalho que fazemos. Muito feliz por isso e, se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes - disse o atacante.

- Temos muitos compromissos agora que vão ser decisivos, é ir aproveitando cada jogo da mesma maneira que ontem, com a mesma vontade de ganhar, que vamos estar muito mais perto do nosso objetivo - completou.

continua após a publicidade

São Paulo x Palmeiras será no domingo

Sobre o Choque-Rei do final de semana, o argentino espera manter a sequência positiva. O Palmeiras está invicto há oito jogos contra o São Paulo, sendo quatro vitórias e quatro empates desde a última derrota, em julho de 2023, pela Copa do Brasil.

- É um jogo espetacular. Os clássicos são jogos que sonhamos jogar desde criança. Vai ser muito especial pra nós, chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento. Vamos ver o que o professor pede pra nós e tentar fazer da mesma maneira, com a vontade de ganhar que temos, tentar gerar desconforto no adversário - finalizou.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com a vitória em casa, o Palmeiras chegou aos 52 pontos, ultrapassou o Cruzeiro, que tem 50, e está a dois do líder Flamengo. No entanto, os dois rivais diretos ainda se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Maracanã, e o time paulista ainda pode voltar para a terceira posição.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



