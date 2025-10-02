O volante Lucas Evangelista, do Palmeiras, passou por uma cirurgia, em São Paulo, e foi às redes sociais nesta quinta-feira (2) para avisar que tudo correu bem. O camisa 30 do Verdão rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita no duelo do fim de semana, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, precisou passar pelo procedimento e está fora do restante da temporada.

- Galera, passando aqui para dizer que a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Obrigado a todos que mandaram mensagens me dando suporte, força e energia positiva em um dos momentos mais delicados da minha carreira. Às vezes não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas, mas em todos os momentos Ele está no controle de tudo. “Em tudo, dai graças…” - escreveu o jogador na publicação em sua rede social.

Além de agradecer o apoio dos torcedores e amigos, Lucas Evangelista também gravou um vídeo que foi passado durante a preleção da partida contra o Vasco, nesta quarta-feira (1°), e mandou um recado ao time do Palmeiras.

- Fazendo esse vídeo aqui para falar que deu tudo certo na cirurgia, o pior já passou. Agora, vida que segue, recuperar, descansar. Aproveitem porque nessas horas que a gente lesiona a gente vê o quão abençoado a gente é só por ter saúde. Vamos em busca dos três pontos. Estamos juntos - disse Lucas Evangelista.

Após a vitória sobre o Cruz-Maltino, o técnico Abel Ferreira fez questão de dedicar a vitória ao jogador durante coletiva de imprensa.

- Gostaria de dedicar essa vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já na altura que eu era treinador em Portugal. Mas não conhecia o nível do caráter da pessoa. Esses valores tu só conheces nos jogadores quando os tens contigo. E, é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Eu falei isso com os jogadores - disse o português.

continua após a publicidade

Como foi o lance que causou a lesão de Evangelista

O volante se machucou ao se debruçar sobre a bola com os joelhos esticados, com uma contração abrupta e intensa, gerando a tensão que acabou ocasionando o rompimento do tendão da coxa.

O departamento médico do Palmeiras, não divulga o prazo de retorno dos atletas lesionados, mas é fato que Evangelista está fora do restante desta temporada.