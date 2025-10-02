Não é segredo que o projeto atual da diretoria e comissão técnica do Palmeiras é de contratar e manter uma equipe jovem em seu plantel. Apostas certeiras em nomes que possam se desenvolver e engrenar no time, ainda que alguns exijam mais paciência, além de manter o olhar apurado em talentos da base, é o combo que parece ser a chave do sucesso. O técnico Abel Ferreira vem provando com o passar dos meses que isso não só é possível como também necessário para formar uma equipe vencedora.

De acordo com o CIES Football (Observatório do Futebol), atualmente, o Verdão é o segundo clube da Séria A do Nacional com menor média de idade de jogadores escalados, com 26,80, atrás apenas do RB Bragantino, que tem média de 26,20. No fim da tabela aparece o Fluminense, com 30,91.

O time base do Palmeiras neste momento é composto por Weverton (37 anos); Giay (21), Gustavo Gómez (32), Murilo (28) e Piquerez (27); Aníbal Moreno (26), Andreas Pereira (29), Raphael Veiga (30) e Felipe Anderson (32); Flaco López (24) e Vitor Roque (20). Alguns deles estão na equipe há mais tempo, enquanto outros precisaram ser lapidados até chegar na fase de brilhar em campo.

Foi assim justamente com a dupla mais letal do futebol brasileiro na atualidade: Flaco López e Vitor Roque. Os dois viveram momentos de instabilidade no clube, mas com muito trabalho ambos conseguiram seus espaços e, juntos, já atingiram a marca de 18 gols nos últimos 12 jogos.

Tanto Abel Ferreira como os próprios atletas sempre batem na tecla de que para recuperar ou fazer com que um atleta engrene é preciso um trabalho conjunto com jogadores e clube. No mercado de transferências, é justamente isso que o Alviverde vem fazendo: apostando com responsabilidade.

Nesta temporada, o clube desembolsou cerca de R$ 700 milhões para fortalecer seu elenco e repor peças em todas as posições, sendo o mais novo Vitor Roque, de 20 anos, e o mais velho Lucas Evangelista, de 30. Dos 12 reforços de 2025, 10 deles têm média de idade de até 26 anos.

Dupla 'Flaco-Roque' é jovem e letal

Contra o Vasco foi a 10ª partida em que os dois atuaram juntos como titulares e, desde então, mudando o cenário do Verdão. Os números de Flaco López, artilheiro do time na temporada com 21 gols em 50 jogos, além de cinco assistências, renderam a convocação para a Seleção Argentina pela primeira vez na última Data Fifa, e deve ser apenas o início.

Do outro lado, o Tigrinho também vem colhendo os frutos da parceria: nove gols e quatro assistências com Flaco. No total pelo Verdão, foram 43 partidas, 13 gols e quatro assistências, o que deve colocar o camisa 9 cada vez mais no radar de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Palmeiras briga por títulos

Nesta reta final de temporada, o Palmeiras ainda briga forte por dois títulos: Libertadores e Brasileirão. No torneio continental, o Verdão é semifinalista e vai disputar uma vaga na decisão no final do mês, contra a LDU. Já no Nacional, a equipe ocupa a vice-liderança, mas ainda aguarda o final desta rodada para ter certeza de sua colocação na tabela. O que os adversários têm certeza é de que o time vai brigar até o fim pelas duas taças.