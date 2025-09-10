Peça-chave desfalca o Palmeiras no retorno após Data Fifa
Abel Ferreira recebeu terceiro cartão amarelo no Derby e cumpre suspensão automática
O Palmeiras não terá Abel Ferreira à beira do gramado na partida contra o Internacional, no próximo sábado (13), que marca o retorno da equipe após a pausa para a Data Fifa. Pendurado, o técnico recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e cumprirá suspensão automática.
Ainda na primeira etapa do clássico, o árbitro Ramon Abatti Abel advertiu o treinador alviverde. Na ocasião, o português cobrou um cartão para o volante adversário Breno Bidon, após falta em Vitor Roque.
Com isso, a tendência é que o Palmeiras seja comandado pelo auxiliar João Martins no jogo contra o Internacional. Com 43 pontos, o Verdão ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, quatro atrás do líder Flamengo, que possui um jogo a mais.
O Palmeiras terá o primeiro treinamento com elenco completo desde o Dérbi. Com o fim da Data Fifa, os seis convocados retornaram ao clube e passaram por reavaliação física com membros do departamento médico. A equipe ainda realizará, ao menos, duas atividades antes da partida do próximo sábado, com possibilidade de um treino leve na manhã do jogo.
Abel Ferreira se reapresenta após elenco do Palmeiras
Após o empate no clássico, o elenco do Palmeiras recebeu três dias de folga e retomou os treinamentos na Academia de Futebol apenas na última quinta-feira (4). Abel Ferreira, no entanto, viajou a Portugal para resolver questões pessoais, o que adiou seu retorno.
O treinador desembarcou no Brasil no domingo, dia de folga do elenco, e passou a comandar as atividades já na segunda-feira.
