Peça-chave desfalca o Palmeiras no retorno após Data Fifa

O Palmeiras não terá Abel Ferreira à beira do gramado na partida contra o Internacional, no próximo sábado (13), que marca o retorno da equipe após a pausa para a Data Fifa. Pendurado, o técnico recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, e cumprirá suspensão automática.

Ainda na primeira etapa do clássico, o árbitro Ramon Abatti Abel advertiu o treinador alviverde. Na ocasião, o português cobrou um cartão para o volante adversário Breno Bidon, após falta em Vitor Roque.

Com isso, a tendência é que o Palmeiras seja comandado pelo auxiliar João Martins no jogo contra o Internacional. Com 43 pontos, o Verdão ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, quatro atrás do líder Flamengo, que possui um jogo a mais.

O Palmeiras terá o primeiro treinamento com elenco completo desde o Dérbi. Com o fim da Data Fifa, os seis convocados retornaram ao clube e passaram por reavaliação física com membros do departamento médico. A equipe ainda realizará, ao menos, duas atividades antes da partida do próximo sábado, com possibilidade de um treino leve na manhã do jogo.

Abel Ferreira recebeu o terceiro cartão amarelo no Derby e desfalca o Palmeiras diante do Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Abel Ferreira se reapresenta após elenco do Palmeiras

Após o empate no clássico, o elenco do Palmeiras recebeu três dias de folga e retomou os treinamentos na Academia de Futebol apenas na última quinta-feira (4). Abel Ferreira, no entanto, viajou a Portugal para resolver questões pessoais, o que adiou seu retorno.

O treinador desembarcou no Brasil no domingo, dia de folga do elenco, e passou a comandar as atividades já na segunda-feira.