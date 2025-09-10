Abel ganha opções no Palmeiras para jogo contra o Inter; veja provável escalação

Abel Ferreira terá elenco praticamente completo para o retorno do Palmeiras aos gramados após a pausa para a Data Fifa. Lesionado há algumas semanas, Raphael Veiga evoluiu no tratamento de dores no púbis e passou a participar dos treinamentos com o restante do grupo nesta semana.

Já Andreas Pereira, última das doze contratações do clube para a atual temporada, está registrado no BID da CBF e pode fazer sua estreia no próximo sábado, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Amarelado no clássico contra o Corinthians, Abel Ferreira acumulou o terceiro cartão e cumprirá suspensão automática. Assim, a equipe será comandada por um de seus auxiliares.

Os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, por sua vez, seguem como desfalques. A dupla realiza trabalho de recuperação com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e a tendência é que retorne aos gramados apenas em 2026.

O Palmeiras soma 43 pontos e ocupa atualmente a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que possuem jogos a mais. Caso vença os confrontos pendentes, o Alviverde pode reduzir para apenas um ponto a distância para os cariocas, líderes da competição. Vale lembrar que as equipes ainda se enfrentam nesta edição, em partida que será realizada no Rio de Janeiro.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira cumprirá suspensão automática devido ao acúmulo de cartões e não comandará a equipe diante do Internacional, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para o confronto diante do Internacional tem: Weverton; Khellven (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.