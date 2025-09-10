Palmeiras esvazia departamento médico em momento chave da temporada

O Palmeiras aproveitou a pausa para a Data Fifa para recuperar alguns jogadores lesionados e praticamente zerou a lista de desfalques para a sequência da temporada, decisiva nas ambições do clube na luta por um título.

Com dores na lombar desde o clássico diante do Corinthians, Mauricio segue em cronograma individualizado, mas participou integralmente das atividades com o restante do grupo, realizadas na Academia de Futebol.

Anteriormente, o Palmeiras informou que Raphael Veiga avançou no processo de transição física e também foi a campo com o elenco, atuando como um "coringa". A tendência é que Mauricio esteja à disposição contra o Internacional, enquanto o camisa 23 será reavaliado antes do confronto.

Com isso, a comissão técnica tem apenas dois desfalques no elenco: Paulinho e Bruno Rodrigues. O ex-atacante do Atlético-MG segue em recuperação após uma nova cirurgia na perna e deve retornar apenas na próxima temporada.

Já Bruno Rodrigues participou de metade do jogo-treino realizado pelo Verdão nos últimos dias, mas ainda passará por um processo gradual de retorno aos gramados.

O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel terá elenco completo após Data Fifa

Abel Ferreira terá, pela primeira vez, o elenco completo após o término da Data Fifa e o fechamento da janela de transferências. Na quinta-feira (11), o quinteto que ainda não se reapresentou estará na Academia de Futebol para realizar avaliações médicas e dar sequência à preparação visando o duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Dos convocados, apenas Andreas Pereira participou de atividades regenerativas na manhã desta quarta-feira, após defender a Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia. Chamado por Ancelotti para ocupar as vagas de Casemiro (suspenso) e Kaio Jorge (lesionado), o meia poderá fazer sua estreia com a camisa do novo clube justamente no Allianz Parque.

Convocados do Palmeiras