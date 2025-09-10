Palmeiras esvazia departamento médico em momento chave da temporada
Verdão retorna aos gramados no próximo sábado (13), contra o Internacional, pelo Brasileirão
O Palmeiras aproveitou a pausa para a Data Fifa para recuperar alguns jogadores lesionados e praticamente zerou a lista de desfalques para a sequência da temporada, decisiva nas ambições do clube na luta por um título.
Com dores na lombar desde o clássico diante do Corinthians, Mauricio segue em cronograma individualizado, mas participou integralmente das atividades com o restante do grupo, realizadas na Academia de Futebol.
Anteriormente, o Palmeiras informou que Raphael Veiga avançou no processo de transição física e também foi a campo com o elenco, atuando como um "coringa". A tendência é que Mauricio esteja à disposição contra o Internacional, enquanto o camisa 23 será reavaliado antes do confronto.
Com isso, a comissão técnica tem apenas dois desfalques no elenco: Paulinho e Bruno Rodrigues. O ex-atacante do Atlético-MG segue em recuperação após uma nova cirurgia na perna e deve retornar apenas na próxima temporada.
Já Bruno Rodrigues participou de metade do jogo-treino realizado pelo Verdão nos últimos dias, mas ainda passará por um processo gradual de retorno aos gramados.
Abel terá elenco completo após Data Fifa
Abel Ferreira terá, pela primeira vez, o elenco completo após o término da Data Fifa e o fechamento da janela de transferências. Na quinta-feira (11), o quinteto que ainda não se reapresentou estará na Academia de Futebol para realizar avaliações médicas e dar sequência à preparação visando o duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão.
Dos convocados, apenas Andreas Pereira participou de atividades regenerativas na manhã desta quarta-feira, após defender a Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia. Chamado por Ancelotti para ocupar as vagas de Casemiro (suspenso) e Kaio Jorge (lesionado), o meia poderá fazer sua estreia com a camisa do novo clube justamente no Allianz Parque.
Convocados do Palmeiras
- Piquerez (lateral-esquerdo/Uruguai)
- Emiliano Martínez (volante/Uruguai)
- Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai)
- Ramón Sosa (atacante/Paraguai)
- Flaco López (atacante/Argentina)
- Andreas Pereira (meia/Brasil)
