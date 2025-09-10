O Palmeiras irá disponibilizar carga final de ingressos, com prioridade para sócios do programa Avanti, para o setor visitante no jogo de ida contra o River Plate, no dia 17 de setembro, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. A carga é composta por entradas que não foram pagos antes do prazo limite de transação.

As vendas terão início a partir das 10h (de Brasília) da próxima quinta-feira (11), no site www.ingressospalmeiras.com.br. O valor será de R$ 280, e cada torcedor terá direito a uma entrada por CPF.

Dono da melhor campanha da fase de grupos com 100% de aproveitamento, o Palmeiras possui a vantagem de decidir as eliminatórias dentro do Allianz Parque. Nas oitavas de final, da equipe liderada por Abel Ferreira eliminou o Universitário, do peru, por 4 a 0 no placar agregado.

Palmeiras eliminou o Universitario nas oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

CRONOGRAMA DA PRÉ-VENDA AVANTI

1ª Pré-venda

Início: 11/09/2025 – 10h

– Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)

– Sócios do Plano Diamante

– Associados do clube de qualquer plano Avanti (com exceção do Verde)

– Sócios do Interior que estão nos planos Diamante, Platina, Ouro, Prata Superior ou Prata

2ª Pré-venda

Início: 11/09/2025 – 11h

– Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)

– Sócios do Plano Platina

– Sócios do Plano Especial – Sócio do Interior

3ª Pré-venda

Início: 11/09/2025 – 12h

– Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)

– Sócios do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início: 11/09/2025 – 13h

– Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)

– Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda

Início: 11/09/2025 – 14h

– Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))

– Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda

Início: 11/09/2025 – 15h

– Todos os sócios

Venda geral (caso haja ingressos disponíveis)

Início: 11/09/2025 – 16h