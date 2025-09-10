Palmeiras libera carga final de ingressos para Libertadores; veja preço
Verdão encara o River Plate nas quartas de final da competição
O Palmeiras irá disponibilizar carga final de ingressos, com prioridade para sócios do programa Avanti, para o setor visitante no jogo de ida contra o River Plate, no dia 17 de setembro, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. A carga é composta por entradas que não foram pagos antes do prazo limite de transação.
As vendas terão início a partir das 10h (de Brasília) da próxima quinta-feira (11), no site www.ingressospalmeiras.com.br. O valor será de R$ 280, e cada torcedor terá direito a uma entrada por CPF.
Dono da melhor campanha da fase de grupos com 100% de aproveitamento, o Palmeiras possui a vantagem de decidir as eliminatórias dentro do Allianz Parque. Nas oitavas de final, da equipe liderada por Abel Ferreira eliminou o Universitário, do peru, por 4 a 0 no placar agregado.
CRONOGRAMA DA PRÉ-VENDA AVANTI
1ª Pré-venda
Início: 11/09/2025 – 10h
– Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)
– Sócios do Plano Diamante
– Associados do clube de qualquer plano Avanti (com exceção do Verde)
– Sócios do Interior que estão nos planos Diamante, Platina, Ouro, Prata Superior ou Prata
2ª Pré-venda
Início: 11/09/2025 – 11h
– Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)
– Sócios do Plano Platina
– Sócios do Plano Especial – Sócio do Interior
3ª Pré-venda
Início: 11/09/2025 – 12h
– Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)
– Sócios do Plano Ouro
4ª Pré-venda
Início: 11/09/2025 – 13h
– Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)
– Sócios do Plano Prata Superior
5ª Pré-venda
Início: 11/09/2025 – 14h
– Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))
– Sócios do Plano Prata
6ª Pré-venda
Início: 11/09/2025 – 15h
– Todos os sócios
Venda geral (caso haja ingressos disponíveis)
Início: 11/09/2025 – 16h
