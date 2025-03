Um dos reforços do Palmeiras mais aguardados da temporada, o atacante Paulinho está em fase final de recuperação de cirurgia no tornozelo da perna direita, realizada no início de dezembro. Novo dono da camisa 10 do Verdão, o jogador, no entanto, ainda não deve fazer sua estreia na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, nesta quinta-feira (27).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras terá segurança reforçada contra o Cerro, e Leila não teme reação da Conmebol

Apesar de inscrito no campeonato desde que foi apresentado no Verdão, o atacante segue cumprindo cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance. Paulinho já realiza treinamentos específicos em campo, com movimentações técnicas em dimensões reduzidas, mas ainda não trabalha integralmente com o restante do elenco palmeirense.

Para não acelerar o processo de recuperação do jogador, o departamento médico do Palmeiras optou por deixar Paulinho se recuperar de forma tranquila para estar apto para disputar em breve as competições mais importantes do clube, como Campeonato Brasileiro e Libertadores.

continua após a publicidade

A cirurgia do atacante de 24 anos não foi considerada grave e serviu para corrigir uma fissura óssea causada por estresse, quando ainda estava no Atlético-MG, em 2024.

Paulinho, que assinou com o Palmeiras até 2029, custou 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação da época) fixos aos cofres do clube, além da ida de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20, para o Atlético-MG. Vale destacar que o Alviverde manteve um percentual de ambos os atletas.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras corre contra o tempo para que Abel tenha escalação mais eficiente para a final

Decisão em Itaquera

O técnico Abel Ferreira espera contar com todos os seus titulares para o jogo que vale o tetracampeonato paulista para o Palmeiras. Para conquistar o feito inétido, o Verdão, que perdeu o primeiro clássico por 1 a 0, em casa, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um, a taça será decidida nos pênaltis, enquanto o empate garante o título paulista ao Corinthians.