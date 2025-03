Palmeiras faz treino tático e segue preparação para a final; Paulinho e Gómez evoluem

O Palmeiras segue forte na preparação para a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, marcado para quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Na manhã desta segunda-feira (24), na Academia de Futebol, os jogadores fizeram um trabalho de enfrentamentos e, na sequência, uma atividade tática de 11 contra 11 com objetivos específicos.

Na parte final das atividades, o auxiliar Carlos Martinho aprimorou conceitos defensivos com zagueiros e laterais, enquanto Vitor Castanheira aperfeiçoou jogadas ofensivas com meio-campistas e atacantes.

Em outro campo, jogadores que se recuperam de lesão, como Gustavo Gómez, Paulinho e Mauricio realizaram uma movimentação técnica em dimensões reduzidas com atletas do time Sub-20. Os dois primeiros seguem em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance e o terceiro faz um cronograma de transição física.

O lateral-direito Mayke falou sobre a preparação para a decisão estadual em que o Verdão é o atual tricampeão e busca um tetracampeonato inédito na era profissional.

- Logo depois do jogo em casa, eu já queria que tivesse o jogo de volta logo. Depois que passa um tempo, sabemos que é importante ter esse descanso e procurar concentrar. Foi uma semana de muito trabalho para chegarmos lá e fazermos um bom jogo. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, é um clássico, mais uma final. Vamos lá para dar o nosso melhor, impor o nosso ritmo, mesmo sendo fora de casa, para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo - disse o jogador.

Atleta mais longevo do elenco atual, o camisa 12, que chegou em 2017, soma 310 partidas, oito gols e 25 assistências pelo Verdão. Mayke ainda tem 12 títulos, o que o torna um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.