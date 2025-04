Paulinho comenta ‘momento marcante’ em sua estreia pelo Palmeiras

Acabou a espera. O atacante Paulinho estreou pelo Palmeiras pouco mais de quatro meses após a cirurgia que fez em sua canela direita, no início de dezembo. O retorno foi mais rápido que o previsto, e o jogador entrou muito bem no clássico contra o Corinthians, no sábado (12), quando o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 0.

Paulinho começou no banco de reservas e entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo. Apesar de pouco menos de 20 minutos em campo, o jogador teve três chances de gol, deu trabalho à defesa adversária e empolgou o torcedor do Palmeiras.

- Foi um momento marcante pra mim. Primeiro por voltar a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol, e pela minha estreia por um grande clube como o Palmeiras. Fico muito feliz de ter voltado em um clássico, com uma vitória extremamente importante - disse o camisa 10.

- Eu vi que o jogo estava pedindo volume na frente, o professor Abel confiou em mim naquele momento, tive oportunidades e por pouco o gol não saiu. Fiquei muito feliz por ter voltado, por me sentir confiante dentro de campo e por ter ajudado de alguma forma os meus companheiros a saírem com a vitória - completou o atacante.

Palmeiras no Brasileirão

Em três jogos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conquistou sete pontos e está na vice-liderança da competição, com a mesma pontuação do líder Flamengo. Na quarta-feira (16), enfrenta o Internacional, no Beira-Rio em busca da liderança.

