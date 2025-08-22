Abel indica favorito na disputa entre Weverton e Carlos Miguel no Palmeiras

Alegre com a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa Libertadores, Abel Ferreira comentou sobre a disputa entre Weverton e Carlos Miguel, contratado nesta janela de transferências, por uma vaga na equipe titular.

continua após a publicidade

+ Em ritmo de treino, Palmeiras empata com Universitario e avança na Libertadores

Como em outras oportunidades, o treinador ressaltou a hierarquia dentro do elenco alviverde, principalmente dos jogadores experientes e com mais tempo de casa. Com isso, Weverton segue à frente na disputa com o ex-goleiro do Nottingham Forest.

- Foi uma oportunidade de mercado, e nós temos agora três goleiros muito bons. Mas ele (Carlos Miguel) chegou um pouco atrasado, com o carro já em andamento. Agora que está aqui conosco, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre disse que aqui não dou camisetas a ninguém. Quem chega, tem que mostrar serviço. Neste momento, os outros dois (Weverton e Marcelo Lomba) estão à frente pelo número de jogos que têm, pelo ritmo, e agora ele vai ter que recuperar, treinar, daqui até o fim - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Assim como fez com os outros reforços, a diretoria alviverde assinou contrato de cinco temporadas com Carlos Miguel, visando um projeto a longo prazo. Já Weverton, atual titular, tem vínculo até dezembro de 2026.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras avança na Libertadores sem dificuldades

Após vencer a partida de ida no Peru por 4 a 0, o Palmeiras administrou o ritmo do jogo de volta e empatou sem gols na noite da última quinta-feira (21), no Allianz Parque. Com isso, o time permanece invicto na Libertadores, apesar de perder o aproveitamento perfeito.

continua após a publicidade

Agora, a equipe de Abel Ferreira enfrenta o River Plate nas quartas de final, com a partida de ida em Buenos Aires e a volta em São Paulo.