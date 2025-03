Os torcedores do Palmeiras que estão presentes no Allianz Parque para o clássico contra o Corinthians neste domingo (16) estão confiantes no time e não pouparam críticas ao rival.

O Lance! conversou com algumas pessoas na porta do estádio e o sentimento é o mesmo: acreditam que o Palmeiras consegue a vantagem no jogo de ida e tem esperança que o time alviverde será campeão na casa do rival, no duelo de volta. Entre os placares questionados, muitos acreditam que será um confronto de domínio palmeirense.

- Dois a zero, vai levar vantagem para a Neo Química Arena. Gol de Veiga e Êstevão - disse uma das torcedoras.

O Lance! também questionou sobre a situação do Corinthians. Mesmo que o time tenha vantagem de decidir o último jogo na Neo Química Arena, vem de uma eliminação recente na Copa Libertadores. Com uma das maiores rivalidades do país, os palmeirenses foram diretos.

- Se está ruim, a gente quer que piore. Não pode deixar os caras respirarem - disparou um torcedor.

- Acho que vai ser um jogo complicado, eles tem isso como obrigação pela eliminação na Libertadores, mas vamos sair com a vitória - disse outro.

Clima no Allianz é de confiança (Foto: Izabella Giannola / Lance!)

Segurança do Allianz Parque é reforçada para final

O clássico entre Palmeiras e Corinthians contará com um reforço no policiamento e na segurança aos arredores do Allianz Parque. A reportagem do Lance! esteve presente nas ruas que cercam o estádio palmeirense para entender o clima e o esquema.

As ruas Palestra Itália, Diana e Caraíbas estão cercadas. Com um forte policiamento tanto dentro quanto fora do perímetro, existem restrições para o acesso. Só é possível entrar se a pessoa estiver com ingresso ou comprovante de residência que prove que more na região. Ao contrário, se o torcedor não estiver com ingresso, não consegue acessar nem aos bares e restaurantes que ficam localizados na frente do estádio.

Mas, mesmo horas antes do confronto, o fluxo de torcedores já era alto. O primeiro embate do Palmeiras contra o Corinthians acontece às 18h30 (de Brasília).