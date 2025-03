Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O Dérbi, que já é conhecido pela grande rivalidade, promete ser ainda mais intenso por se tratar de uma decisão. As equipes ainda não confirmaram as escalações, mas o Lance! adianta a provável escalação do clássico.

O Verdão, mandante do duelo, ensaiou o posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas e, para finalizar, fez um trabalho recreativo no último treino antes da final. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático por mais de uma hora.

Para o Dérbi, o técnico português deve promover uma mudança em relação ao time que enfrentou e venceu o São Paulo, pela semifinal do Estadual. O lateral-esquerdo Piquerez, que se recuperou de uma lesão na coxa e voltou a ser relacionado, pode aparecer entre os titulares.

Pelo lado do Timão, Ramon Diaz e seu filho Emiliano foram os responsáveis por definir a equipe antes do Dérbi. Segundo a apuração do Lance!, Rodrigo Garro, tratado como dúvida, deve ser titular no jogo de ida da final do Paulistão.

O Corinthians não deve promover alterações em relação ao time que venceu o Santos pela semifinal do campeonato Estadual. A ideia é dar sequência e melhorar o entrosamento da equipe.

Veja as prováveis escalações de Palmeiras x Corinthians para a final do Campeonato Paulista

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

*As escalações serão atualizadas assim que as equipes confirmarem os times que irão a campo

Nove jornalistas do Lance! votaram e definiram seus palpites para o resultados deste primeiro jogo pela final do estadual entre Palmeiras x Corinthians.

Escalações Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão 2025. (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Vitória do Palmeiras: sete votos

Fator casa? Ou retrospecto recente em decisões? A grande maioria dos votantes acredita que o Palmeiras será vencedor deste primeiro jogo. Ao todo, sete jornalistas do colegiado do Lance! votaram em um resultado a favor do time de Abel Ferreira.

Empate entre Palmeiras e Corinthians: dois votos

Dois jornalistas votaram que acreditam no empate entre Palmeiras e Corinthians neste primeiro jogo. Se isso acontecer, os times terão que decidir no "tudo ou nada" no dia 27 de março. Vale destacar que o confronto de volta acontece na Neo Química Arena.

Vitória do Corinthians: ninguém votou

Nenhum jornalista que participou da votação acredita que o Corinthians sairá com a vitória. Desde 2014, quando o Allianz Parque foi inaugurado, foram seis vitórias do Palmeiras, quatro empates e quatro vitórias do Corinthians.

'Colégio eleitoral' do Palpite Lance!

A lista foi elaborada e votada pelos jornalistas: Izabella Giannola, Juliana Yamaoka, Rafaela Cardoso, Isabela Zuppo, Vitor Palhares, Cauê Gregoraci, Vinícius Harfush, Thiago Braga e Ulisses Lopresti.