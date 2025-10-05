Escalação do São Paulo: com retornos, time está definido para enfrentar o Palmeiras

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Palmeiras em clássico que acontece neste domingo (5), ás 16h (de Brasília), no Morumbis.

O time conta com retornos importantes. Lucas Moura está de volta, após ser poupado contra o Fortaleza na última rodada. Arboleda, que estava suspenso, Ferraresi e Alan Franco, que se recuperavam de lesões, também voltam para o Choque-Rei. Lucas começa no banco, assim como Ferraresi.

A situação alivia o lado de Hernán Crespo, principalmente na defesa. O trio de zaga volta a ser formado por Arboleda, Alan Franco e Sabino. No meio de campo, as escolhas foram Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz.

No ataque, com Rigoni suspenso, Tapia e Luciano fecham o ataque. As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que resultaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.

Este também será o reencontro de Crespo com Abel Ferreira. Desde o retorno do argentino ao Tricolor, os treinadores não se enfrentavam. Nesta temporada, o Palmeiras também ainda não tinha jogado no Morumbis.

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras está formada com Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Luciano.

