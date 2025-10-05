São Paulo 1 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2022; virada com gol de Murilo no fim
Tricolor sai na frente, mas Verdão vira nos acréscimos com Gómez e Murilo.
O clássico entre São Paulo e Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão 2022 ficou marcado como um dos mais dramáticos da rivalidade. No dia 20 de junho, diante de mais de 31 mil torcedores no Morumbi, o Tricolor parecia próximo da vitória até os acréscimos. Mas o Verdão mostrou sua força e conseguiu uma virada improvável, triunfando por 2 a 1 com gols de Gustavo Gómez e Murilo, ambos nos minutos finais. O Lance! relembra São Paulo 1 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2022.
São Paulo 1 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2022
O São Paulo, comandado por Rogério Ceni, entrou em campo com postura agressiva. Patrick, escalado como parceiro de Calleri, abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando escanteio cobrado por Rodrigo Nestor e desvio de Gabriel Menino. O Tricolor segurou bem a pressão na etapa inicial, mas começou a perder intensidade após as substituições.
O Palmeiras, mesmo em desvantagem, nunca deixou de pressionar. Scarpa, Rony e Veron criaram oportunidades, enquanto Gómez, improvisado na lateral-direita, alternava entre marcação e apoio. O empate só veio aos 45 do segundo tempo, quando Scarpa cruzou da esquerda e Gómez, capitão alviverde, subiu para marcar de cabeça.
Ainda havia tempo para mais drama. Aos 50 minutos, após novo escanteio de Scarpa, a bola ficou viva na área e Murilo aproveitou para empurrar para as redes, decretando a virada histórica. O resultado manteve o Verdão invicto há 12 jogos no Brasileirão, isolado na liderança, enquanto o São Paulo perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados.
Virada do Verdão em 2022
Patrick abriu o placar aos 17 minutos, em jogada ensaiada de escanteio. O Tricolor manteve a vantagem até os acréscimos, mas cedeu no fim. Gómez empatou aos 45 do segundo tempo, e Murilo virou aos 50, para explosão da torcida palmeirense.
Patrick, destaque tricolor
Autor do gol do São Paulo, Patrick foi o melhor em campo pelo lado tricolor, participando tanto no ataque quanto na recomposição.
Scarpa, decisivo na bola parada
As duas jogadas que decidiram o clássico nasceram dos pés de Gustavo Scarpa, responsável pelas assistências para Gómez e Murilo.
Ficha técnica - São Paulo 1 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2022
- Brasileirão 2022 – 13ª rodada
- Data: 20 de junho de 2022
- Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)
- Público: 31.055 pessoas
- Renda: R$ 1.314.153,00
- Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)
- Assistentes: Rafael Alves (RS) e Michel Estanislau (RS)
- VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)
São Paulo 1 x 2 Palmeiras
Gols:
- São Paulo: Patrick (17’ PT)
- Palmeiras: Gustavo Gómez (45’ ST), Murilo (50’ ST)
SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Arboleda, Léo; Igor Vinícius (Rafinha), Igor Gomes, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor (Rigoni), Reinaldo (Miranda); Patrick e Calleri (Éder).
Técnico: Rogério Ceni.
PALMEIRAS: Weverton; Gómez, Luan (Mayke), Murilo e Piquerez (Wesley); Danilo (Atuesta), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony (Navarro) e Gabriel Veron (Breno Lopes).
Técnico: João Martins (auxiliar de Abel Ferreira).
Cartões amarelos: Reinaldo, Igor Vinícius, Gabriel Neves (SAO); Danilo (PAL).
