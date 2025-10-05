menu hamburguer
Abel mantém esquema do Palmeiras para o Choque-Rei; veja escalação

Técnico português apostou em reformulação no meio-campo sem Lucas Evangelista

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Izabella Giannola
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
15:03
Palmeiras encara o São Paulo no Morumbis (Foto: Divulgação/Palmeiras)
O Palmeiras está escalado para o clássico deste domingo (5), no Morumbis, com o São Paulo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira repetiu a escalação que bateu o Vasco pelo placar de 3 a 0 no meio da semana, no Allianz.

➡️ São Paulo x Palmeiras: o que está em jogo para as equipes no clássico?

Abel mantém o esquema armado com a perda de Lucas Evangelista, que passou por cirurgia na coxa direita e perderá o restante da temporada. Andreas foi recuado para a função e Raphael Veiga ganhou espaço no time titular. Um dos destaques é a continuidade de Giay. que vai para seu terceiro jogo consecutivo.

Seguem fora Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita e o lateral-direito Khellven, com trauma no pé. Os pendurados com dois cartões amarelos são Weverton, Gómez, Piquerez, Emi Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque.

Com isso, o Palmeiras vai a campo com: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Do outro lado, o São Paulo, do técnico Hernán Crespo, tem: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Luciano.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
27ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro, 16h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globo (TV aberta)
🧑‍⚖️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)
🏁 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Luciano.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

