Há quatro jogos sem vencer, o Cruzeiro vai para São Paulo com a missão voltar a somar três pontos. No entanto, precisa lidar com alguns desfalques, como Matheus Pereira, que chegou recentemente e sofreu uma lesão no joelho que o deixará fora dos gramados por algum tempo. Ainda assim, Wesley, Bruno Rodrigues e Rafael Cabral retornam e estão à disposição do técnico Pepa.