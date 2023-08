O Palmeiras tem um compromisso nesta segunda-feira (14), que marca o reencontro com um adversário que não enfrenta há quase quatro anos: o Cruzeiro. O jogo, pela 19ª rodada do Brasileirão, que está marcado para as 19h, no Allianz Parque, coloca o Verdão frente a frente com um de seus rivais históricos, o qual foi responsável por rebaixar em 2019. De lá para cá, muita coisa mudou dentro e fora de campo.