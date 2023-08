Equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 19h, na segunda-feira (14)

Palmeiras x Cruzeiro: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

O Allianz Parque será palco de um jogão na próxima segunda-feira (14), às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa vencer para seguir no G4, enquanto a Raposa quer se aproximar do G6. E, se os donos da casa marcarem mais de 2.5 gols no jogo, as odds pagam 3.45, por exemplo.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Palmeiras, que joga em casa, pagando 1.60, com empate a 3.90. Uma vitória do Cruzeiro tem odds de 6.0.



Nossa sugestão de aposta aqui é apostar no total de gols da partida acima acima de 2.5, com odds a 2.0.



Estatísticas<br>

(Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Só em Campeonatos Brasileiros, Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram 58 vezes, e os confrontos são equilibrados. O Verdão venceu 18 vezes, contra 23 triunfos da Raposa, além de 17 empates.



O time comandado por Abel Ferreira é atualmente o quarto colocado na tabela de classificação, com 31 pontos, a mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, que estão à frente pelos critérios de desempate. Na última rodada, perdeu para o Tricolor Carioca, por 2 a 1.



O time mineiro, por sua vez, é o 11º colocado, com 24 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do G6. Na última rodada, empatou sem gols com o Botafogo.

