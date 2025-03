O Palmeiras pode conquistar um feito inédito se conquistar o Campeonato Paulista pela quarta vez consecutiva. No entanto, a missão não será fácil já que, para isso, precisará vencer o arquirrival Corinthians nas finais do campeonato. O primeiro Dérbi está marcado para este domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

- Acho que é sempre uma oportunidade também. Você sabe que o jogo não vai ser decidido na primeira partida, pode encaminhar, mas óbvio que, diferentemente dos últimos campeonatos que a gente venceu, como o Paulista, que foi da nossa casa também, é olhar e ter uma oportunidade de vencer dentro do estádio do rival. A gente sabe que é duro, é clássico, é difícil... E quando a gente fala de Dérbi ninguém aqui quer perder - disse o goleiro do Palmeiras.

Diferentemente das últimas três finais do Estadual, quando o Verdão decidiu em casa o título, agora, terá de disputar a finalíssima como visitante na Neo Química Arena.

- Agora é desfrutar, serão dois jogos duros, podemos ganhar ou perder, mas vamos competir do início ao fim e buscar nosso sonho. A função aqui agora é se preparar bem, como a gente vem fazendo, entendendo o que o jogo pede, o que vai pedir de nós pra essa primeira partida. É chegar domingo e botar tudo em prática para realmente fazer o que a gente sabe fazer, que é competir e tentar largar bem nessa primeira etapa - completou Weverton.

Decisão do Campeonato Paulista

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians, que eliminou o Santos, na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta. O primeiro, na casa palmeirense, acontece neste domingo (16), às 18h30, enquanto a volta está marcada para o dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.

