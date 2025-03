Palpite do L! define favorito na final entre Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians abrem a decisão do Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Nove jornalistas do Lance! votaram e definiram seus palpites para o resultados deste primeiro jogo pela final do estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Vitória do Palmeiras: sete votos

Fator casa? Ou retrospecto recente em decisões? A grande maioria dos votantes acredita que o Palmeiras será vencedor deste primeiro jogo. Ao todo, sete jornalistas do colegiado do Lance! votaram em um resultado a favor do time de Abel Ferreira.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Empate entre Palmeiras e Corinthians: dois votos

Dois jornalistas votaram que acreditam no empate entre Palmeiras e Corinthians neste primeiro jogo. Se isso acontecer, os times terão que decidir no "tudo ou nada" no dia 27 de março. Vale destacar que o confronto de volta acontece na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Vitória do Corinthians: ninguém votou

Nenhum jornalista que participou da votação acredita que o Corinthians sairá com a vitória. Desde 2014, quando o Allianz Parque foi inaugurado, foram seis vitórias do Palmeiras, quatro empates e quatro vitórias do Corinthians.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam primeiro no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

'Colégio eleitoral' do Palpite Lance!

A lista foi elaborada e votada pelos jornalistas: Izabella Giannola, Juliana Yamaoka, Rafaela Cardoso, Isabela Zuppo, Vitor Palhares, Cauê Gregoraci, Vinícius Harfush, Thiago Braga e Ulisses Lopresti