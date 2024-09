Palmeiras x Atlético-MG: 5 momentos de Deyverson que ficaram na história do alviverde

Deyverson corre para o abraço após marcar o gol da vitória na prorrogação (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 08:15 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Atlético-MG se eenfrentam neste sábado (28), às 18h30, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca um novo reencontro do atacante Deyverson com o alviverde, clube o qual defendeu de 2017 até 2020. Confira com o Lance! cinco momentos do jogador que fazem a torcida do time paulista sentir saudades.

Destacamos, que mesmo tendo saído do alviverde há quatro anos, os feitos do ataque são lembrados por torcedores até os dias de hoje. Durante as quatro temporadas com o clube, Deyverson colecionou momentos que o colocaram na história do Palmeiras. Veja abaixo alguns:

Gol do título do Brasileiro de 2018

Logo no segundo ano vestindo a camisa alviverde, Deyverson já marcou o nome na história do clube. Isso porque, ele foi o responsável pelo gol do título do Brasileiro de 2018, contra o Vasco, na 37ª rodada. No confronto, a equipe de Luiz Felipe Scolari venceu o alvinegro carioca por 1 a 0, e conquistou o campeonato nacional de forma antecipada.

Deyverson marcou o gol do título do Brasileiro do Palmerias de 2018 (Foto: Nayra Halm/Fotoarena)

Piscadinha para rival

Ainda em 2018, o atacante entrou para história do clássico contra o Corinthians após piscar para o banco do adversário. Na ocasião, o jogador havia marcado o gol palmeirense no confronto e foi substituído logo em seguida. Assim, ele aproveitou para provocar o banco adversário a beira do campo.

Deyverson deu uma piscada para o banco do Corinthians durante Derby (Foto: Reprodução)

Choro com Ana Maria Braga

Fora de campo, o jogador também mostrou muito carisma na passagem pelo alviverde. Após o título da Libertadores de 2021, o atacante ficou marcado por chorar junto com Ana Maria Braga durante a participação no programa Globo Esporte. Deyverson não segurou a emoção ao falar com a apresentadora.

Deyverson chrou com Ana Maria Braga em participação no Globo Esporte (Foto: Reprodução)

Gol do título da Libertadores de 2021

Chegamos ao jogo mais marcante do atacante com a camisa do Palmeiras: a final da Libertadores de 2021. Deyverson foi o protagonista da finalíssima ao marcar o gol do título palmeirense, contra o Flamengo, durante a prorrogação. A equipe de Abel Ferreira venceu o confronto por 2 a 1.

Deyverson marcou gol do título do Palmeiras na Copa Libertadores 2021 (Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP)

Simulação de falta do juiz

Para finalizar os momentos históricos de Deyverson com o Palmeiras, destacamos a simulação de falta do juiz ainda durante a final da Libertadores de 2021. Após marcar o gol do título, o atacante fingiu um contato com o ábitro Néstor Pitana e se jogou no chão já nos acréscimos da decisão.

Deyverson simula falta do árbitro (Foto: Reprodução)