Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 03:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 26/09/2024 - 13:27

Flaco López, camisa 42 do Palmeiras, é um dos destaques do Verdão na temporada de 2024. Apesar da temporada regular, foi após as eliminações nas copas e a saída de Endrick, que o argentino virou titular absoluto na equipe.

Aos 23 anos, Flaco López foi contratado pelo Palmeiras ainda quando tinha 20 anos, em 2022. O investimento feito pelo Verdão na época foi de R$ 35,7 milhões, sendo a terceira contratação mais cara da história do clube. O jogador foi considerado uma grande promessa na base do Lanús, onde atuou por 59 partidas e teve 22 gols no time profissional do clube argentino.

Na aritlharia do futebol brasileiro, Flaco López é o quarto jogador com mais gols marcados em 2024, com 21 bolas na rede, além de distribuir oito assistências nesta temporada. O top 3 é formado por Pedro (Flamengo, 30 gols), que está de fora pelo restante da temporada, e os estrangeiros Lucero (Fortaleza, 23 gols) e Mastriani (América-MG e Athletico-PR, 22 gols).

No Brasileirão, López é dono de nove gols, contra 11 de Pedro, do Flamengo. O centroavante disputa ainda a artilharia da liga, onde trabalha pela conquista do tricampeonato e para voltar a dar ao Palmeiras o artilheiro do campeonato após quase seis décadas. O último foi o ídolo César Maluco, em 1967.

Pelo Palmeiras, são 31 gols em 104 jogos, entrando na lista dos 100 jogadores com mais gols na história do clube. Em maio, o clube renovou o contrato do centroavante até dezembro de 2027. O antigo vínculo era válido até junho do mesmo ano.

