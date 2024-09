Palmeiras consegue efeito suspensivo, e Abel Ferreira segue à disposição

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, no jogo contra o Criciuma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 18:36 • São Paulo (SP)

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que havia sido punido com dois jogos de suspensão por gesto obsceno em partida contra o Flamengo. Assim, o treinador segue à disposição para comandar a equipe.

O Alviverde recorreu da primeira decisão, publicada ainda nesta quinta-feira (26). Logo depois, o clube conseguiu o efeito suspensivo até que seja julgado o recurso da pena de duas partidas de suspensão ao treinador português. O processo ainda aguarda a data para a última instância nacional.

Entenda o caso

Abel Ferreira recebeu cartão vermelho por gesto obsceno feito na derrota para o Flamengo, em partida válida pela Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. O técnico foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco aos 38 minutos do segundo tempo por recomendação do VAR, que flagrou a cena.

O treinador foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem". O gancho máximo que Abel poderia ter pego era de seis partidas, mas ele foi punido com apenas dois.

Como o Alviverde já foi eliminado da Copa do Brasil, o STJD determinou que a pena deverá ser cumprida no cumprida no Campeonato Brasileiro, de acordo com o que diz o artigo 171 do CBJD. Agora, com o efeito suspensivo, Palmeiras e Abel Ferreira aguardam novo julgamento.

Abel Ferreira faz gesto obsceno em partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Reprodução)