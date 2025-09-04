Mauricio não participou do treinamento do Palmeiras nesta quinta-feira (4) e seguiu trabalho individual na área interna da Academia de Futebol. O jogador sente dores na lombar desde o empate em 1 a 1 com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Palmeiras retorna aos treinos com Andreas Pereira e alguns desfalques

A situação do meio-campista, no entanto, não é considerada grave, e o jogador não preocupa a comissão técnica para a sequência da temporada segundo apurou a reportagem. Com o término da Data Fifa, o Palmeiras volta a campo no dia 13 de setembro, no Allianz Parque, diante do Internacional.

A tendência é que Mauricio siga trabalho de recuperação e retorne gradualmente aos gramados. Titular do clube na temporada, o meia possui 37 jogos oficiais, com dez gols e sete assistências.

Após três dias de folga, o elenco retornou à Academia de Futebol nesta manhã e realizou sua primeira atividade mirando o confronto contra o Internacional. O elenco contou com o desfalque de Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai); e Flaco López (Argentina), convocados por suas respectivas seleções.

Andreas Pereira faz primeira atividade como jogador do Palmeiras

A novidade da volta aos treinos nesta manhã ficou por conta de Andreas Pereira, último reforço contratado e que realizou sua primeira atividade com o elenco.

O camisa 8 foi o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerrou as movimentações do Palmeiras na última janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos pelo brasileiro.

O meia chega para suprir a saída de Richard Ríos, que se transferiu ao Benfica, de Portugal, ao término do Mundial. Aos 29 anos, o atleta assinou contrato válido até dezembro de 2028.