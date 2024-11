Torcedores do Palmeiras apontam culpado por gol do Bahia

Os torcedores do Palmeiras ficaram na bronca com o gol de Luciano Rodríguez, que abriu o placar para o Bahia na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. A web foi tomada com comentários apontando Rony como o culpado pelo adversário ter saído à frente no placar.

Via redes sociais, internautas criticaram a escalação do atacante. Além disso, muitos afirmaram que foi o camisa 10 que gerou o gol do Esquadrão de Aço. Em tentativa de contra-ataque, Rony tentou lançamento da própria área e acabou devolvendo a bola ao Bahia. Logo depois, os donos da casa construíram a jogada que terminou em bola na rede.

Confira publicações se torcedores do Palmeiras sobre Rony contra o Bahia:

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Palmeiras

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Wagner Nascimento (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro, Ademir; Luciano Rodríguez.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Dudu e Rony.

