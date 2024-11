Palmeiras vence o Corinthians nos pênaltis e é campeão do Paulistão Feminino

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pelo jogo de volta da final do Paulistão feminino 2024, nesta quarta-feira (20). O Alviverde garantiu a taça após levar a partida para os pênaltis, vencendo por 2 a 1. Nas cobranças, o placar terminou em 2 a 0.

A primeira partida, com mando do Timão, em 1 a 0. O Verdão, no jogo da volta, conseguiu correr atrás do placar, fazendo 2 a 1 - 3 a 3 no agregado. Com isso, o título foi decidido nas penalidades máximas. O Corinthians desperdiçou todas as quatro cobranças que realizou e facilitou o trabalho das palmeirense, que precisaram converter apenas dois pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Final - Jogo de Volta - Campeonato Paulista Feminino

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 15h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP);

🥅 Gol: Amanda Gutierres (12'/1°T), Dudinha (41'/1°T) (PAL); e Vitória Yaya (1'/2°T) (COR)

🟨 Cartões amarelos: Gabi Zanotti (COR) e Bruna Calderan (PAL)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnica: Camilla Orlando)

Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Fê Palermo, Ingryd Lima, Brena, Dudinha e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam.

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Lelê, Paulinha, Dani Arias, Mariza e Yasmin; Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Milene.

Arbitragem

🟨 Árbitra: Daiane Muniz dos Santos;

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Izabele de Oliveira;;

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.