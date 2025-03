Árbitro de Cerro Porteño x Palmeiras é suspenso após caso Luighi

A Conmebol divulgou, neste domingo (9), a suspensão do árbitro Jorge Danial Achucarro por dois jogos, após a partida entre Cerro Porteño e Palmeiras, pela Libertadores sub-20. O atacante Luighi revelou que relatou episódio de racismo, ao árbitro e aos policiais presentes no estádio Gunther Vogel e cobrou punições.

continua após a publicidade

▶️ Conmebol aplica punição ao Cerro Porteño por ato racista contra Luighi, do Palmeiras

▶️ Abel Ferreira pode promover ataque inédito no Palmeiras para a semifinal do Paulistão

Além do árbitro paraguaio, o Cerro Porteño também foi multado em Cerro Porteño foi multado em 50 mil dólares (R$ 288,4 mil) e fará os demais jogos da competição continental sem a presença de torcedores. O jogador alviverde, vítima do caso, falou sobre o ocorrido em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da Globo.

– Falei com ele (árbitro). Falei 'me chamaram de macaco', aí ele só pediu para eu sair do campo. Parecia que não ligava para o que aconteceu. […] Fui aos policiais que estavam do lado da nossa torcida, fui aos policiais que estavam do lado do gol e, infelizmente, não fizeram nada.

continua após a publicidade

O clube paraguaio enviou uma carta para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, neste sábado (8), para se desculpar pelo caso de racismo. O Cerro Porteño afirmou que, com o auxílio da polícia, vai identificar os torcedores para proibí-los de frequentar os jogos do time.

O clube brasileiro enviou, na última sexta-feira (7), uma petição à Conmebol em que denuncia o Cerro e solicita a exclusão do clube paraguaio da Libertadores sub-20, entre outras punições, como multa e portões fechados nos jogos.

continua após a publicidade

O caso de racismo

Durante a partida no Paraguai, um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante do Palmeiras, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador também foi alvo de uma cusparada. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.

Cerro muda o tom, envia carta ao Palmeiras e promete punições por racismo contra Luighi