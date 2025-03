Palmeiras vence o Belgrano e pega o Flamengo na final da Libertadores Sub-20

O Palmeiras venceu o Belgrano por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), e garantiu vaga na final da Libertadores Sub-20. A partida foi no estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Os gols do Verdão foram marcados por Larson e Luighi.

O Flamengo venceu a outra semifinal por 1 a 0 contra o Danúbio e será o adversário do Verdão na final da Libertadores Sub-20. Entre os profissionais, os clubes decidiram o torneio continental em 2021, com vitória do Palmeiras por 2 a 1.

O Verdão está na decisão da Libertadores Sub-20 (Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras)

Como foi o jogo?

O Belgrano começou bem a partida, pressionando o Palmeiras em busca do primeiro gol. A melhor chance dos argentinos foi aos 16 minutos, quando Martínez cobrou falta e Aranha buscou a bola no ângulo e fez boa defesa.

Aos poucos, o Verdão foi impondo sua superioridade técnica. A primeira chance foi no final do primeiro tempo, mas a equipe alviverde foi letal. Aos 32 minutos, Erick Belé arriscou de fora, Santiago Ferez deu rebote e Larson completou para abrir o placar.

O Verdão havia acabado de marcar quando ampliou o placar. Luighi fez boa jogada com Riquelme Fillipi, saiu cara a cara com o goleiro e chutou no canto para fazer o segundo do Palmeiras na partida. A primeira etapa terminou com vantagem alviverde.

O Palmeiras controlou a partida na segunda etapa. A melhor chance foi do Palmeiras logo aos seis minutos. Riquelme Fillipi recebeu na cara do gol, finalizou deslocando o goleiro, mas o goleiro fez grande defesa.

Em desvantagem, o Belgrano tomou mais iniciativa na partida, mas faltou tranquilidade, e qualidade, para ameaçar o Verdão. Aranha salvou o Palmeiras ao defender uma finalização forte de Monzón.

A resposta do Verdão veio aos 36 minutos. Após escanteio, Heitor aproveitou um vacilo da defesa do Belgrano e marcou, mas o árbitro checou o lance no VAR e anulou o gol. O clube alviverde, então, administrou o resultado

O que vem por aí?

O Palmeiras encara o Flamengo no próximo domingo (16), no estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Os clubes decidem o título da Libertadores Sub-20, o horário ainda não foi definido. No mesmo dia, o Belgrano enfrenta o Danubio na decisão pelo terceiro lugar da competição, no estádio Gunther Vogel.