Torcedores de Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense já podem comprar pacotes para o Mundial de Clubes

A Absolut Sport, agência global de experiências esportivas, iniciou a venda de pacotes para o Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O Brasil terá quatro representantes no torneio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Os produtos exclusivos incluem ingresso, acomodação em hotéis de três ou quatro estrelas - com café da manhã, seguro-viagem, assistência in loco, transfer para os jogos, ingressos oficiais e outros serviços de hospitalidade. Além disso, os torcedores poderão escolher a opção de seis ou de dez noites, caso queiram acompanhar os três jogos da fase de grupos.

— Estamos prontos para entregar conforto e segurança a todos os clientes, sejam torcedores regulares ou grupos corporativos. Nossa experiência como agência oficial da Copa América, em 2024, nos garantiu uma ampla rede de relacionamento com hotéis, companhias de transporte e outros serviços de hospitalidades nos Estados Unidos. Em relação ao Mundial de Clubes, por sermos a agência oficial do Botafogo, estamos tendo uma grande procura de patrocinadores e familiares de atletas. Fomos procurados por outros clubes participantes, também, para entender possibilidades de parceria e devemos ter novidades em breve — revela Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.

O valor dos pacotes inicia em 1.175 dólares - a depender do produto e time escolhido, entre Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Mais informações e detalhes sobre as opções podem ser encontrados no site da Absolut Sport ou no número +55 21 3802-3850.

Parceira oficial da CONMEBOL desde 2022, a Absolut Sport realiza a comercialização de pacotes para as partidas da CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana, além de outros eventos esportivos. Recentemente, a agência firmou um acordo com o Botafogo - que estará no Mundial de Clubes - para a venda de pacotes personalizados.

Confira os confrontos dos brasileiros na fase de grupos do Mundial de Clubes

Botafogo

Seattle Sounders | Seattle - 15 de junho

PSG | Los Angeles - 19 de junho

Atlético de Madrid | Los Angeles - 23 de junho

Flamengo

Espérance | Philadelphia - 16 de junho

Chelsea | Philadelphia - 20 de junho

León | Orlando - 24 de junho

Fluminense

Borussia Dortmund | Nova York - 17 de junho

Ulsan HD | Nova York - 21 de junho

Mamelodi Sundowns FC | Miami - 23 de junho

Palmeiras

FC Porto | Nova York - 15 de junho

Al Ahly | Nova York - 19 de junho

Inter Miami | Miami - 23 de junho