Flamengo vence Danubio e encara o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20

O Flamengo venceu o Danubio por 1 a 0, pela semifinal da Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira (13), no Paraguai. O lateral-direito Daniel Sales foi o autor do gol do triunfo do Rubro-Negro aos 22 minutos da etapa inicial. O adversário da decisão será o Palmeiras, que derrotou o Belgrano por 2 a 0, também nesta quinta, no estádio Arsenio Erico, em Assunção.

Como foi a partida entre Flamengo e Danubio?

No primeiro tempo, o Flamengo criou muitas oportunidades, mas desperdiçou uma imensidão de chances incríveis com Pablo Lúcio tendo três chances claras, mas sem acertar o alvo. Mas aos 22 minutos, Daniel Sales aproveitou uma rebatida da zaga do Danubio e finalizou de primeira para abrir o placar em favor do Rubro-Negro. Os cariocas seguiram melhor na partida e quase ampliaram com Shola fazendo boa jogada individual na área e finalizando para boa defesa de Martínez.

No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo e a intensidade que impôs na etapa inicial e não conseguiu criar grandes chances. Por outro lado, o Danubio encontrou muita dificuldade para produzir ofensivamente nos minutos iniciais. Mas na reta final, os uruguaios assustaram o Rubro-Negro em um bate-rebate na área com Pereira e Arrue tendo oportunidades, mas parando em grandes intervenções de Lucas Furtado para impedir o empate e garantir a classificação da equipe do Rio de Janeiro à final da Libertadores Sub-20.

O que vem por aí para Flamengo na Libertadores Sub-20?

Com o triunfo sobre o Danubio, o Flamengo disputará a final da Libertadores Sub-20 contra o Palmeiras, no domingo (16). Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro buscará o segundo título consecutivo da competição.