Palmeiras: Richard Ríos é convocado pela Colômbia e vai enfrentar o Brasil

O volante Richard Ríos, do Palmeiras, foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo, da Colômbia, para os jogos válidos pela 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, ele deverá enfrentar o Brasil, rival da seleção colombiana no dia 20 de março.

A equipe colombiana enfrenta a Seleção Brasileira no dia 20 de março, quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, e recebe o Paraguai no dia 25 de março, terça-feira, às 21h, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Convocado pela primeira vez em setembro de 2023, Ríos já soma 19 partidas com a camisa da seleção colombiana, com dois gols e uma assistência. O jogador de 24 anos teve papel fundamental na campanha da Colômbia na Copa América de 2024, nos Estados Unidos, sendo titular nas seis partidas que levaram a equipe ao vice-campeonato.

Pelas Eliminatórias, ele disputou nove jogos, sendo titular em cinco ocasiões. A Colômbia, atualmente na 4ª posição com 19 pontos em 12 partidas, vem de duas derrotas consecutivas e busca recuperação nesta Data Fifa.

No Palmeiras desde 2023, Ríos já entrou em campo 114 vezes, marcou nove gols e deu seis assistências. Na atual temporada, ele acumula 12 partidas e duas bolas na rede.

Após defender sua seleção, o volante retornará ao Brasil para um compromisso decisivo. Dois dias depois da partida entre Colômbia e Paraguai, o Palmeiras enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.