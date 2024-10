STJD libera Abel Ferreira, do Palmeiras, após julgamento por ato obsceno

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 13:44 • São Paulo (SP)

O Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) reverteu a suspensão do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em multa de R$ 100 mil, nesta quinta-feira (31). O português era réu pelo gesto obsceno cometido na eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, dia 7 de agosto.

Com a decisão, Abel Ferreira está livre para dar sequência ao comando do Palmeiras nesta reta final do Brasileirão, a começar pelo Dérbi da próxima segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Nacional.

- Meu voto é pela homologação da transação disciplinar celebrada entre a procuradoria geral da justiça desportiva, Sociedade Esportivas Palmeiras e o treinador Abel Ferreira, convertendo a pena de suspensão em duas partidas em multa pecuniária de 100 mil reais a ser paga nos termos e condições estabelecidas na proposta de transação - disse o auditor Marco Choy, em nota divulgada pelo STJD.

O técnico foi acusado pela prática da infração tipificada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ou seja, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem. O gancho poderia ir de um a seis jogos.

O procurador do STJD recomendou o artigo 171, para que a punição fosse cumprida na competição em vigência e não tivesse de esperar o pagamento na Copa do Brasil de 2025.

O que aconteceu?

Segundo a súmula do árbitro Anderson Daronco, responsável por apitar o jogo, Abel Ferreira teria "praticado gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas". O juiz, com auxílio do VAR, expulsou o português. O técnico do Palmeiras assumiu ter feito o gesto, mas negou intenção de ofender qualquer pessoa.

