Ex-Palmeiras é destaque no Al-Sadd.







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (31/10), jogando em casa, o Al-Sadd conquistou uma importante vitória pelo Campeonato do Catar ao bater o Al-Rayyan por 2 a 1. Mas, se engana quem pensa que foi um resultado construído de forma tranquila. Os três pontos vieram numa virada construída no segundo tempo, com o gol derradeiro saindo nos minutos finais da partida. Com a vitória, a equipe, que tem como uma de suas principais peças o atacante Giovani, ex-Palmeiras, chegou à sexta vitória consecutiva, somando o campeonato local e a Liga dos Campeões da Ásia.

Em uma partida marcada pelo equilíbrio, foi a equipe visitante que abriu o placar já na segunda etapa. Aos 22 minutos, Trézéguet balançou as redes. Mas não deu nem tempo para comemorar. Dois minutos depois, Waad empatou para os donos da casa. E coube a Afif, aos 44, virar e dar números finais ao placar.

Giovani chegou à nona partida com a camisa do Al-Sadd. Titular da equipe, ele falou sobre a vitória e a sequência da temporada.

– Essa foi uma partida muito difícil, em que tivemos que ter paciência e saber manter a concentração durante todos os 90 minutos. Acabamos saindo atrás do placar, mas graças a Deus conseguimos empatar logo em seguida para que mantivéssemos nossa confiança em alta. A vitória veio no final, como prêmio pela nossa dedicação e empenho até o final do jogo. Muito feliz por jogar, por ajudar de alguma forma, e agora é trabalhar para os próximos compromissos. Novembro será um mês de jogos importantes, pesados, contra adversários muito qualificados, e precisamos estar preparados.

O próximo compromisso do Al-Sadd é contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia. Ainda pela competição continental, a equipe enfrentará o Al-Hilal, de Neymar, e o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Giovani, ex-Palmeiras, é destaque na Liga Saudita. (Foto: Reprodução)