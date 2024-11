Os técnicos do Palmeiras que marcaram época com títulos e glórias para o clube. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 18:25 • São Paulo

O Palmeiras é um dos clubes mais vencedores do Brasil, e muitos técnicos contribuíram para suas glórias ao longo dos anos. Esta lista destaca os treinadores que mais títulos conquistaram pelo clube, levando o Verdão ao topo em diversas competições e consolidando uma história de grandes triunfos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja o top 5 técnicos do Palmeiras com mais títulos

Técnicos do Palmeiras: 1º Abel Ferreira - 10 títulos

Abel Ferreira lidera a lista com 10 títulos, sendo um dos técnicos mais emblemáticos na história do Palmeiras. Desde sua chegada, conquistou a Conmebol Libertadores em 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana em 2022 e o Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, entre outros títulos. Seu trabalho é admirado pela torcida, que reconhece seu estilo e sua capacidade de motivar o elenco.

1º Oswaldo Brandão - 10 títulos

Com 10 títulos, Oswaldo Brandão é uma lenda no comando do Palmeiras. Entre suas conquistas estão o Campeonato Paulista (1947, 1959, 1972, 1974), o Campeonato Brasileiro (1960, 1972, 1973), o Torneio Início do Campeonato Paulista e a Taça Cidade de São Paulo, ambos em 1946. Brandão também conquistou o Torneio Laudo Natel em 1972, sendo um dos maiores ícones da história do clube.

3º Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos

Vanderlei Luxemburgo é outro nome importante na galeria de técnicos vencedores do Palmeiras, com 8 títulos. Luxemburgo comandou o Verdão em diferentes momentos, conquistando o Campeonato Paulista em várias ocasiões (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020) e o Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994. Sua influência foi essencial para o clube em várias gerações.

4º Ventura Cambon - 7 títulos

Ventura Cambon é um dos técnicos pioneiros no Palmeiras, conquistando 7 títulos. Entre suas vitórias estão o Campeonato Paulista de 1944 e 1950 e o histórico Mundial Interclubes de 1951. Cambon ajudou a moldar o clube e é uma figura respeitada entre os torcedores alviverdes.

5º Luiz Felipe Scolari - 6 títulos

Luiz Felipe Scolari, também conhecido como Felipão, deixou uma marca profunda no Palmeiras com 6 títulos. Ele conquistou a Copa Libertadores em 1999 e foi campeão brasileiro em 2018. Sua paixão pelo clube e sua conexão com a torcida tornam Felipão um dos técnicos mais queridos da história do Palmeiras.

6º Humberto Cabelli - 4 títulos

Humberto Cabelli, um dos técnicos históricos do Palmeiras, soma 4 títulos, incluindo três Campeonatos Paulistas (1932, 1933, 1934) e o Torneio Rio-São Paulo (1933). Seu trabalho no clube é reverenciado por seu pioneirismo e pelo sucesso que trouxe ao Verdão nas primeiras décadas de sua existência.