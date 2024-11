Palmeiras pode ter novidades na escalação para duelo com o Grêmio

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 07/11/2024 - 16:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras seguiu nesta quinta-feira (7) os treinamentos para o duelo contra o Grêmio. O elenco realizou um trabalho tático na Academia de Futebol, mas a preparação será encerrada apenas na manhã de sexta-feira, quando serão feitos os últimos ajustes antes do confronto.

+ Palmeiras mira substituto de Endrick após pedido de Abel Ferreira

Após a derrota no Dérbi, Abel Ferreira pode promover duas alterações na escalação do Palmeiras. Recuperado de lesão no musculo adutor da coxa, Murilo retornou ao banco de reservas na última rodada e disputa com Vitor Reis uma vaga entre os titulares.

Com dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo da comissão técnica, Felipe Anderson não vive grande fase e pode perder o lugar entre os onze iniciais. Com isso, Maurício pode receber nova oportunidade na ponta esquerda.

Contratado em julho junto ao Internacional, ele se adaptou rapidamente ao novo clube e logo se tornou titular. O meia, inclusive, chegou a vencer a concorrência com Raphael Veiga e passou a atuar como armador da equipe. No entanto, uma lesão no ligamento do joelho freou sua sequência na equipe dirigida por Abel Ferreira.

Liberado pelo departamento médico, Lázaro participou de parte dos treinamentos com o grupo e está próximo do retorno. Já o atacante Bruno Rodrigues e o lateral-esquerdo Piquerez seguem como desfalques.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Grêmio tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício (Felipe Anderson), Estêvão e Flaco López.

Maurício pode ser novidade na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Sem vencer há duas partidas, o Palmeiras viu o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na tabela de classificação. Sem depender das próprias forças para garantir o tricampeonato, a equipe paulista recebe o Grêmio nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.