Palmeiras: Abel Ferreira ganha reforço para reta final do Brasileirão

Publicada em 11/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

Na caça ao líder Botafogo, o técnico Abel Ferreira ganhou mais um reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades do Palmeiras foi o retorno do lateral-direito Mayke.

Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, ele voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco. Ele estava afastado desde o final de agosto, quando sofreu a contusão na vitória sobre o Cuiabá.

Mayke encerrou o processo de transição física e participou de todo o treino integrado ao restante do grupo nesta quinta-feira e deverá ficar pelo menos no banco de reservas contra o Juventude, dia 20 de outubro, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão, vice-líder da competição com 57 pontos, está na briga pelo tricampeonato consecutivo e se encontra a três pontos do líder Botafogo.

No treino desta quinta-feira, os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento descontraído de futevôlei, seguido por dois exercícios técnicos de enfrentamentos em campo reduzido.

Com a volta de Mayke, o técnico Abel Ferreira terá à disposição todos os seus laterais-direitos para o duelo contra o Juventude, aumentando as opções para o confronto decisivo no Campeonato Brasileiro.