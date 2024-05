(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 08/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras não tem pressa para negociar o garoto Estevão, grande joia do clube e que tem tido cada vez mais chances entre os profissionais. O atleta desperta o interesse de, pelo menos, seis clubes da Europa, em especial do Chelsea, da Inglaterra, que tem conversas avançadas com o estafe do jogador.

Para o Palmeiras, no entanto, duas questões são inegociáveis: o valor a ser recebido e a presença de Estevão no elenco da próxima temporada.

No planejamento do Palmeiras, é imprescindível ter Estevão no Mundial de Clubes que será realizado no meio do ano que vem. Será a primeira vez que o torneio será disputado com 32 equipes, e a presença palestrina está confirmada por conta do título da Libertadores de 2021

A ideia do Palmeiras é manter o jogador até o fim da próxima temporada, mas isso já é considerado muito difícil internamente. O meia-atacante tem 17 anos, o que impossibilita ele de se transferir para fora do Brasil até completar 18 anos, o que acontecerá em abril de 2025, dois meses antes do início da competição internacional. Ainda assim, o Palmeiras só aceitará negociar o jogador se o clube interessado topar mantê-lo no elenco do torneio.

Além disso, a ideia dos alviverdes é receber o valor líquido da multa rescisória de Estevão, que é 45 milhões de euros (R$ 245,2 mi, na cotação atual). O modelo de negócio foi embasado na venda do atacante Endrick ao Real Madrid, da Espanha. Na situação, o valor total do negócio, incluindo o resultado de bonificações e cumprimentos de metas, é 72 milhões de euros (R$ 393,45 mi), mas 12 milhões de euros (R$ 65,41 mi) são referentes a pagamentos de impostos arcados pelo time merengue.

Ainda que o Chelsea esteja bem próximo dos representantes de Estêvão, o Verdão quer ouvir outras propostas. O Paris Saint-Germain, da França, já sinalizou o interesse. O Barcelona inicialmente se retirou da disputa por divergências com o estafe do jogador palmeirense, que também cuida da carreira de Vitor Roque, atacante brasileiro que está em baixa no clube catalão.

Mesmo assim, os culés nunca saíram do radar do jovem palestrino, que na base tinha o apelido de Messinho. A alcunha, inclusive, se deve à relação afetiva que o jogador possui com o Barça. Ele sempre teve um carinho pela equipe espanhola, que observa o atleta desde as categorias de base. Neste momento, no entanto, a equipe do Camp Nou é a “última da fila” entre os interessados.

Arsenal, da Inglaterra, Bayern de Munique, da Alemanha, e o Real Madrid, da Espanha, foram outros clubes que em algum momento manifestaram interesse em Estêvão, mas, até o momento, não estão figurando na disputa da nova joia palmeirense.