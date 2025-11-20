Palmeiras convive com polêmicas de arbitragem, e Abel questiona 'narrativas que se criam'
Treinador questiona expulsão de Andreas e rebate narrativa de favorecimento ao clube
O Palmeiras voltou a enfrentar um lance polêmico de arbitragem no Campeonato Brasileiro. No empate sem gols com o Vitória, no Allianz Parque, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho após o apito final por reclamação. Assim, o meio-campista fica fora do próximo compromisso, contra o Fluminense.
Durante a segunda etapa, o camisa 9 alviverde recebeu o primeiro cartão ao supostamente acertar o adversário em uma ação ofensiva. Após o término da partida, questionou a decisão da arbitragem e acabou expulso.
Abel Ferreira utilizou a entrevista coletiva para questionar os critérios adotados pela arbitragem brasileira e, ao mesmo tempo, rebateu a narrativa de que o Palmeiras recebe benefícios dentro das quatro linhas. Em seguida, citou lances em clássicos contra o São Paulo, no Morumbis, e contra o Santos, na Vila Belmiro, para reforçar seu argumento.
– Temos que falar de muitas coisas. Das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. O Andreas leva o primeiro amarelo com o árbitro a cinco metros, e o Andreas nem toca. São fatos. No jogo contra o São Paulo há um pênalti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, porque o jogador abalroa e todos falam que é pênalti e meteram a cabeça de um dos melhores árbitros brasileiros à prêmio. O pênalti claro que há no Santos a nosso favor – comentou o treinador, em entrevista coletiva.
Com o empate no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu a chance de depender apenas de si para conquistar o título do Brasileirão, já que o Flamengo, concorrente direto, foi derrotado pelo Fluminense na rodada.
Com 69 pontos, a equipe de Abel Ferreira está dois atrás do rival carioca, restando quatro rodadas para o fim da competição. No próximo sábado, o Verdão recebe o Fluminense e, depois disso, encerra seus compromissos com três partidas como visitante.
Jogos do Palmeiras no Brasileirão
- Palmeiras x Fluminense (Allianz Parque)
- Grêmio x Palmeiras (Arena do Grêmio)
- Atlético-MG x Palmeiras (Arena MRV)
- Ceará x Palmeiras (Arena Castelão)
