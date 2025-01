Palmeiras terá ‘escalação ideal’ para clássico contra o Santos

O Palmeiras deve contar com os principais jogadores na escalação titular para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (22), na Vila Viva Sorte, pelo primeiro clássico da atual edição do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Palmeiras acelera movimentações no mercado após pedido de Abel

Apesar de ter afirmado anteriormente que dividiria o elenco em dois grupos, Abel Ferreira deve "mesclar" a equipe para enfrentar o rival. Com isso, alguns dos principais jogadores do time devem atuar juntos pela primeira vez na temporada.

– Em função do calendário congestionado nesse Paulista. E a primeira que ao fim de oito dias de treino temos um jogo. E o desafio é preparar a equipe. Em função disso decidimos dividir o grupo em dois – explicou o português.

continua após a publicidade

A principal dúvida segue no comando de ataque. Autor do gol de empate contra o Noroeste, Thalys recebeu elogios de Abel Ferreira, que destacou o jovem como a melhor opção disponível para a posição no momento. Com isso, ele deve assumir a vaga de Flaco López.

Os desfalques, por sua vez, permanecem os mesmos. Com problemas no joelho, Piquerez e Bruno Rodrigues seguem em trabalhos específicos de transição e devem ficar à disposição da comissão técnica apenas na reta final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o clássico diante do Santos tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Maurício, Estêvão e Thalys (Flaco López).

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após o tropeço em Bauru, o Palmeiras visita o Santos nesta quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão. Com quatro pontos conquistados até o momento, o Verdão ocupa a segunda colocação do grupo D, dois pontos atrás do líder São Bernardo.